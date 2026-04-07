Нутрициолог рассказал, как правильно питаться при ограниченном бюджете

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россияне могут выстроить сбалансированный рацион и при ограниченном бюджете, отдавая предпочтение продуктам, содержащим белок и микроэлементы, речь идет о яйцах, курице, твороге, кефире, а также бобовых, рассказал РИА Новости тренер-нутрициолог загородного клуба "Лапино фитнес" Юрий Брабечан.
"Имеет смысл опираться на продукты, которые при невысокой цене дают организму и белок, и микроэлементы. Яйца остаются одним из самых выгодных источников полноценного белка. Курица, особенно бедра и окорочка, субпродукты (печень, сердечки, желудки) обходятся заметно дешевле филе, а по питательной ценности ничуть не уступают. Творог и кефир закрывают часть потребности в кальции и белке. Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут) дают растительный белок и клетчатку за совсем небольшие деньги", - сказал Брабечан.
Кроме того, эксперт рассказал, какие крупы, овощи и фрукты также предпочтительны для правильного и сбалансированного питания.
"Из круп лучше выбирать гречку, овсянку, перловку, а капуста, морковь, свёкла, лук и замороженные овощные смеси обеспечат витаминами. Яблоки и бананы в качестве базовых фруктов тоже вполне доступны", - отметил Брабечан.
Тренер-нутрициолог подчеркнул, что при составлении ежедневного сбалансированного меню следует выбирать продукты осознанно и не строить рацион вокруг самых дешевых и калорийных позиций, в частности, белого хлеба, печенья и быстрорастворимой лапши.
"Все решает, что именно вы кладете в корзину. Если в ней крупы, бобовые, яйца, курица, творог, сезонные овощи и немного фруктов, это уже совсем другая история, чем тележка с колбасой, сосисками, сладкой выпечкой и газировкой", - добавил Брабечан.
Эксперт также привел пример сбалансированного бюджетного меню на день.
"Утром овсянка с яйцом или творогом и яблоко. В обед - суп с фасолью и курицей или печенью, капустный салат, кусок хлеба. На перекус - кефир и горсть семечек. На ужин - гречка или рис с тушеными куриными сердечками и овощной салат... Это рацион, на котором можно нормально себя чувствовать, получать достаточно белка и клетчатки и не наносить себе вред избытком пустых углеводов", - заключил Брабечан.
