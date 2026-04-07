Трамп рассматривает возможность захвата нефтяного сектора Ирана, пишут СМИ

19:14 07.04.2026
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность взятия под контроль нефтяного сектора Ирана, чтобы использовать это как один из рычагов давления в отношениях с Китаем, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Трамп уже продемонстрировал свою убежденность в том, что контроль над нефтяными потоками дает власть на мировой арене... Но внимание к иранскому нефтяному сектору также подпитывается несколькими факторами, включая убеждение Трампа в том, что передача энергетических потоков Тегерана под американскую сферу влияния может укрепить его переговорные позиции в отношениях с китайским коллегой Си Цзиньпином", - пишет агентство.
Трамп планирует продолжить оказывать давление на Иран, утверждает WSJ
Вчера, 18:51
По словам одного из источников, представители администрации Трампа обсуждали, как они считают, ослабление влияния Пекина в результате операций США как в Венесуэле, так и на Ближнем Востоке.
Представитель Белого дома заявил, что Трампу нравится идея захвата иранского нефтяного сектора, но предупредил, что официальных планов на этот счет нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Трамп допустил вариант перехода нефтяных ресурсов Ирана под контроль США
26 марта, 19:22
 
