Проект СБ ООН воодушевил бы США совершать преступления, заявили в Иране

ООН, 7 апр - РИА Новости. Проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу в случае принятия лишь воодушевил бы США и Израиль продолжать чудовищные преступления, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались.
"Позвольте мне внести ясность: этот текст лишь придал бы смелости Соединенным Штатам и Израилю продолжать свои незаконные действия, являющиеся чудовищным преступлением, и при этом избегать ответственности", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза по ситуации на Ближнем Восток