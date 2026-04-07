Рейтинг@Mail.ru
Проект СБ ООН воодушевил бы США совершать преступления, заявили в Иране - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 07.04.2026 (обновлено: 20:26 07.04.2026)
Проект СБ ООН воодушевил бы США совершать преступления, заявили в Иране

© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 7 апр - РИА Новости. Проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу в случае принятия лишь воодушевил бы США и Израиль продолжать чудовищные преступления, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались.
"Позвольте мне внести ясность: этот текст лишь придал бы смелости Соединенным Штатам и Израилю продолжать свои незаконные действия, являющиеся чудовищным преступлением, и при этом избегать ответственности", - сказал Иравани в ходе заседания Совбеза по ситуации на Ближнем Восток
СШАВ миреОрмузский проливАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против ИранаСовет Безопасности ООНИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала