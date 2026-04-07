Небензя: Россия готова содействовать в решении проблемы движения судов
20:07 07.04.2026 (обновлено: 20:14 07.04.2026)
Небензя: Россия готова содействовать в решении проблемы движения судов

Небензя: РФ призывает арабских и иранских друзей решить проблему движения судов

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 7 апр – РИА Новости. Россия призывает арабских и иранских друзей решить проблему перемещения судов в регионе и готова содействовать таким контактам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Совбез не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. В поддержку документа выступили 11 стран. Еще две воздержались.
"Призываю наших арабских и иранских друзей решить проблему движения судов напрямую. Готовы содействовать таким контактам", - сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.
РоссияВасилий НебензяОрмузский проливКитайВ миреООН
 
 
