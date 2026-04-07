Россия и КНР предложили альтернативный проект по Ирану, заявил Небензя

ООН, 7 апр – РИА Новости. РФ и КНР предлагают СБ ООН рассмотреть альтернативный проект резолюции по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Мы совместно с Китаем предлагаем Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
По его словам, проект "будет краток и в равноудаленном и сбалансированном ключе в соответствии с принципами международного права и Устава ООН, в частности, о мирном разрешении споров".
О планах по голосованию он пообещал сообщить дополнительно.
"Рассчитываем на поддержку всех членов СБ", – подытожил Небензя.
Ранее во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето не проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.
Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права". Этот односторонний документ, подчеркивал он, "изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами". Содержащиеся в проекте формулировки, по словам Небензи, "могли трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы".