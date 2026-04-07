Россия и КНР предложили альтернативный проект по Ирану, заявил Небензя

ООН, 7 апр – РИА Новости. РФ и КНР предлагают СБ ООН рассмотреть альтернативный проект резолюции по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

По его словам, проект "будет краток и в равноудаленном и сбалансированном ключе в соответствии с принципами международного права и Устава ООН, в частности, о мирном разрешении споров".

О планах по голосованию он пообещал сообщить дополнительно.

"Рассчитываем на поддержку всех членов СБ", – подытожил Небензя.

Ранее во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето не проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу