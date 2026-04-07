Россия осуждает агрессию США и Израиля в отношении Ирана, заявил Небензя - РИА Новости, 07.04.2026
19:46 07.04.2026 (обновлено: 19:56 07.04.2026)
Россия осуждает агрессию США и Израиля в отношении Ирана, заявил Небензя

Российский флаг. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 апр – РИА Новости. Россия осуждает агрессию США и Израиля против Ирана, заявил во вторник постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Мы осуждаем агрессию Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности всех стран региона", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Президент США 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
