Россия стремится к установлению мира на Ближнем Востоке, заявил Небензя - РИА Новости, 07.04.2026
19:45 07.04.2026 (обновлено: 19:56 07.04.2026)
Россия стремится к установлению мира на Ближнем Востоке, заявил Небензя

© AP Photo / Vahid Salemi — Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ООН, 7 апр - РИА Новости. РФ стремится к скорейшему установлению мира на Ближнем Востоке, заявил постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя.
"Россия предпринимала и продолжает предпринимать усилия, в том числе на высшем уровне, для прекращения (конфликта - ред.). Стремимся к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Россия осуждает агрессию США и Израиля в отношении Ирана, заявил Небензя
