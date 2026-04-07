Глава Дагестана объяснил, почему поддерживает повышение статуса ЧС

МАХАЧКАЛА, 7 апр – РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что регион поддерживает повышение статуса ЧС в связи с предстоящими прогнозами погоды.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.