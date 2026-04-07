В Москве продолжают приводить город в порядок после зимы

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают уборку города после зимы, сообщается в канале комплекса на платформе Мах.
"Продолжаем приводить город в порядок после зимы. Промываем фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий, при необходимости проводим ремонт входных групп, покраску цоколей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во дворах и скверах специалисты прогребают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, окрашивают скамейки и урны.
