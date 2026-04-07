Москалькова рассказала о репрессиях в адрес россиян в Прибалтике

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россияне, проживающие в странах Прибалтики, подвергнуты жестким репрессиям из-за голосования на российских выборах, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен в разговоре с агентством рассказала историю женщины, которая не смогла вернуться в Эстонию, где прожила всю жизнь, после того как приехала к своей сестре в Ленинградскую область и проголосовала на президентских выборах в 2024 году.
"Она приехала, чтобы навестить сестру, и приняла участие в выборах президента, я была наблюдателем. Все, кто сюда подал (заявление для голосования на выборах - ред.) в Ивангороде, где был развернут передвижной избирательный пункт, подвергнуты жестким репрессиям", - добавила Москалькова.
По ее словам, женщину не пустили на территорию Эстонии, при этом ей не было предъявлено никаких обвинений, влекущих депортацию.
"Такие факты считаю недопустимыми", - добавила Москалькова.