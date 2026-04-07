Рейтинг@Mail.ru
Москалькова заявила о деградации международной системы защиты прав человека - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 07.04.2026
Москалькова заявила о деградации международной системы защиты прав человека

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Международная система защиты прав человека деградировала, так как она не реагирует на продолжающуюся русофобскую кампанию в странах Прибалтики, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Уполномоченный рассказала, что в ее аппарат продолжают поступать обращения от соотечественников из стран Прибалтики с просьбами помочь с возвращением в Россию. Она подчеркнула, что принудительная репатриация является грубейшим нарушением прав человека.
"В данном случае мы считаем, что это политическое преследование, продолжение русофобской кампании, что наносит огромный вред правам человека. В юбилейный год Международного пакта о гражданских и политических правах особый акцент хотелось бы сделать на разрушении, демонтаже, деградации международной системы прав человека, международной системы защиты прав человека, которая не реагирует на эти вещи должным образом", - сказала Москалькова.
По ее словам, Россия не видит от международного сообщества инициатив о специальных заседаниях и советах по правам человека на тему ущемления прав россиян в странах Прибалтики.
В миреПрибалтикаРоссияТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала