Москалькова заявила о деградации международной системы защиты прав человека

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Международная система защиты прав человека деградировала, так как она не реагирует на продолжающуюся русофобскую кампанию в странах Прибалтики, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Уполномоченный рассказала, что в ее аппарат продолжают поступать обращения от соотечественников из стран Прибалтики с просьбами помочь с возвращением в Россию. Она подчеркнула, что принудительная репатриация является грубейшим нарушением прав человека.
"В данном случае мы считаем, что это политическое преследование, продолжение русофобской кампании, что наносит огромный вред правам человека. В юбилейный год Международного пакта о гражданских и политических правах особый акцент хотелось бы сделать на разрушении, демонтаже, деградации международной системы прав человека, международной системы защиты прав человека, которая не реагирует на эти вещи должным образом", - сказала Москалькова.
По ее словам, Россия не видит от международного сообщества инициатив о специальных заседаниях и советах по правам человека на тему ущемления прав россиян в странах Прибалтики.