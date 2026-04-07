В Госдуме предупредили о подмене мошенниками платежных QR-кодов
02:40 07.04.2026
В Госдуме предупредили о подмене мошенниками платежных QR-кодов

Оплата по QR-коду
Оплата по QR-коду. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Злоумышленники подменяют платежные QR-коды, наклеивая фальшивые поверх настоящих, в результате деньги покупателя уходят на счет мошенников, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Злоумышленники научились подменять платежные QR-коды. Схема проста: поверх настоящего кода наклеивают фальшивку. Покупатель сканирует, переводит деньги, а они уходят на счет мошенников, а не магазину. Вернуть их потом практически невозможно", - сказал Свищев.
По словам парламентария, особенно часто такие ловушки встречаются в местах массового скопления людей: на парковках, в транспорте, на платежных терминалах. Он добавил, что мошенники также вбрасывают поддельные квитанции ЖКХ в почтовые ящики, расклеивают объявления с QR-кодами "от управляющей компании" в подъездах.
"Каждый пятый QR-код в неочевидном месте может оказаться ловушкой. Если код наклеен на стикер, а не напечатан на заводском бланке, бейте тревогу. Деньги уйдут в никуда. И никто вам их не вернет. Поэтому я призываю всех: если сомневаетесь, то не сканируйте. Оплачивайте картой через терминал. Это проверенный, безопасный способ, где ваши права защищены законом", - заключил он.
Дмитрий Свищев, Госдума РФ, ЛДПР, мошенники, Мошенничество, Общество
 
 
