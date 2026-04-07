Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 07.04.2026 (обновлено: 01:56 07.04.2026)
Мошенники стали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДачи
Дачи - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
«
"Мошенники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления (в мессенджерах или по СМС) с требованием срочно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Номер подделан под контакты председателя", - рассказали там.
В пресс-службе отмечают, что апрель — время пробуждения не только природы, но и новых, а также хорошо забытых старых мошеннических схем. "Это месяц контрастов в сфере финансов и безопасности: с одной стороны, старт дачного сезона и подготовка к майским праздникам дарят ощущение обновления, с другой — разгар декларационной кампании, сезонные проверки газового оборудования и активное бронирование билетов создают идеальную среду для аферистов", - добавили там.
В "Мошеловке" рекомендуют проверять информацию о взносах лично у председателя СНТ, а не по СМС.
мошенникиМошенничествоРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала