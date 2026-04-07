Мошенники научились притворяться соседями россиян - РИА Новости, 07.04.2026
01:38 07.04.2026 (обновлено: 02:00 07.04.2026)
Мошенники научились притворяться соседями россиян

F6: мошенники создают чаты под видом соседей жертв по дому

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Аналитики компании F6 рассказали о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники притворяются соседями жертв по дому и представителями организаций ЖКХ.
"От имени "соседа по дому" преступники создают в мессенджерах чаты под типовыми названиями: "Петиция, улица … дом …". Пользователя добавляют в такой чат, а информацию об адресе потенциальной жертвы злоумышленники получают из утечек данных. Как правило, в чате пять-семь участников, но реальный пользователь только один - тот, кого атакуют мошенники. Остальные соседи фейковые", - рассказали аналитики компании интернет-изданию "Лента.ру".

Уточняется, что один из пользователей под видом старшего по дому предлагает участникам подписать петицию. В альтернативном случае создателями чата являются различные ресурсоснабжающие организации ЖКХ, но и тогда все аккаунты, кроме жертвы, фейковые.
В компании добавили, что схема мошенников развивается одинаково для обоих сценариев. Под разными предлогами - например, подтверждение своей подписи или данных, замена или поверка счетчиков, проверка систем отопления - владелец чата требует от участников перейти в "официальный чат-бот" или по другой ссылке, "пройти авторизацию" и сообщить шестизначный код, который выдаст бот.
"Если пользователь сообщит этот код в чат или выполнит другое действие по указанию неизвестных, то преступники начинают следующий этап атаки с целью убедить пользователя, что его личный кабинет госсервиса взломан. Конечная цель злоумышленников - запугать пользователя и заставить его перевести деньги на якобы "безопасный счет", "досрочно погасить" кредит, который якобы взяли мошенники, либо "задекларировать" свои сбережения и для этого передать их курьеру", - рассказал главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.
