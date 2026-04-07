МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Акция Банка России "Монетная неделя" проходит с 6 по 18 апреля, в ней примут участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч подразделений банков, говорится в пресс-релизе ЦБ.
В эти дни можно будет обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. При желании в банках будет возможно положить мелочь на свой счет.
"Монетная неделя" проводится по всей России с 2023 года. За это время жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей.