Мишустин рассказал о влиянии иранского конфликта на экспорт карбамида

"По некоторым оценкам, уже остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида, одного из важных удобрений", - сказал он в ходе стратегической сессии, посвященной развитию топливно-энергетического комплекса.

"Как и гелий, мировое предложение которого уменьшилось почти на треть. А это медицинские томографы, производство полупроводников, системы искусственного интеллекта и передовые научные исследования. Прервана транспортировка нафты и сжиженного углеводородного газа из арабских стран. Под угрозой производство пластмасс, упаковки, компонентов для машиностроения, электроники, а значит – и рынок товаров массового потребления", - отметил премьер.