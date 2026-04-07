Мишустин оценил последствия конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Последствия конфликта на Ближнем Востоке выходят далеко за пределы отрасли международного топливно-энергетического комплекса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Последствия выходят далеко за пределы одного только международного топливно-энергетического комплекса. По некоторым оценкам, уже остановлено порядка 40% мирового экспорта карбамида, одного из важных удобрений. Цены на отдельных рынках увеличились более чем в полтора раза", - сказал он о последствиях конфликта на Ближнем Востоке.
Также на этот регион приходится до половины глобальных поставок серы, добавил Мишустин.