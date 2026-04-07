17:35 07.04.2026 (обновлено: 17:50 07.04.2026)
Глава Минсельхоза рассказал о ценах на продовольствие в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Цены на продовольствие в Дагестане остаются стабильными, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в рамках совещания у президента Владимира Путина.
"Цены у нас стабильные, пока на основные продукты питания. Если вдруг будут возникать дефициты, мы, соответственно, будем оперативно подключаться. Но пока таких ситуаций нет", - сообщила она, говоря о ситуации в Дагестане на фоне наводнений.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
