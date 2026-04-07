Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министерство просвещения подготовило критерии оценивания поведения школьников, сообщила пресс-служба ведомства.
Планируется, что при выставлении оценки будут учитываться:
- соблюдение дисциплины: посещение уроков без опозданий, разговоров вне темы, использования мобильного телефона, следование распорядку школы во внеурочное время;
- социальное взаимодействие: умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию;
- личностные качества: ответственность, забота о школьном имуществе, общественно полезный труд;
- учебная активность: готовность к урокам, выполнение домашних заданий, конструктивная обратная связь с учителем и одноклассниками, а также активное участие в школьных мероприятиях.
К последним в том числе относятся "Разговоры о важном", "Россия — мои горизонты" и проекты Движения Первых.