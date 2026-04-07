Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников
18:48 07.04.2026 (обновлено: 19:07 07.04.2026)
Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников

Ученики в школе. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министерство просвещения подготовило критерии оценивания поведения школьников, сообщила пресс-служба ведомства.
Планируется, что при выставлении оценки будут учитываться:
  • соблюдение дисциплины: посещение уроков без опозданий, разговоров вне темы, использования мобильного телефона, следование распорядку школы во внеурочное время;
  • социальное взаимодействие: умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию;
  • личностные качества: ответственность, забота о школьном имуществе, общественно полезный труд;
  • учебная активность: готовность к урокам, выполнение домашних заданий, конструктивная обратная связь с учителем и одноклассниками, а также активное участие в школьных мероприятиях.
К последним в том числе относятся "Разговоры о важном", "Россия — мои горизонты" и проекты Движения Первых.
Школа - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Минпросвещения рассказало, как родители относятся к оценке поведения
Вчера, 16:04
 
