Красноярский губернатор уволил министра тарифной политики Ананьева

КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил министра тарифной политики Александра Ананьева после возбуждения дела о получении взятки, сообщает краевое правительство.
"Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Александра Ананьева с должности министра тарифной политики края с 6 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что осуществлять полномочия по руководству ведомством с 7 апреля будет заместитель министра тарифной политики края Роман Дубровский.
В понедельник региональный глав СК РФ сообщил о задержании Ананьева по делу о крупной взятке. Фигурант, по данным следствия, получил 5 миллионов рублей от представителя энергокомпании за включение в систему единых котловых тарифов. В краевой прокуратуре уточнили, что в схеме фигурирует представитель ООО "Сила Сибири". Во вторник Железнодорожный районный суд Красноярска в 18.30 (14.30 мск) изберет обвиняемому меру пресечения.