Красноярский губернатор уволил министра тарифной политики Ананьева

В понедельник региональный глав СК РФ сообщил о задержании Ананьева по делу о крупной взятке. Фигурант, по данным следствия, получил 5 миллионов рублей от представителя энергокомпании за включение в систему единых котловых тарифов. В краевой прокуратуре уточнили, что в схеме фигурирует представитель ООО "Сила Сибири". Во вторник Железнодорожный районный суд Красноярска в 18.30 (14.30 мск) изберет обвиняемому меру пресечения.