Рейтинг@Mail.ru
Красноярскому экс-министру предъявили обвинение в получении крупной взятки
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 07.04.2026
Красноярскому экс-министру предъявили обвинение в получении крупной взятки

РИА Новости: суд Красноярска обвинил экс-министра Ананьева во взятке

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Обвинение в получении крупной взятки предъявлено министру тарифной политики Красноярского края Александру Ананьеву, сообщили РИА Новости в краевом суде.
"Уголовное дело по факту получения бывшим министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Ананьевым А.А... взятки в виде денег за совершение действий в пользу Скрипальщикова Р.М. и представляемого им ООО "Сила Сибири", совершенного в особо крупном размере (5 000 000 рублей) возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. Ананьев (на) допросе в качестве подозреваемого и ему предъявлено обвинение", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что во вторник Железнодорожный районный суд Красноярска в 18.30 (14.30 мск) изберет обвиняемому меру пресечения.
В понедельник региональный глав СК РФ сообщил о задержании Ананьева по делу о крупной взятке. Фигурант, по данным следствия, получил 5 миллионов рублей от представителя энергокомпании за включение в систему единых котловых тарифов. В краевой прокуратуре уточнили, что в схеме фигурирует представитель ООО "Сила Сибири".
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)Сила Сибири — 2Криминал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала