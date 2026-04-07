17:08 07.04.2026 (обновлено: 17:19 07.04.2026)
Глава Дагестана сообщил о неблагоприятном прогнозе погоды на ближайшие дни

Меликов: ситуация в Дагестане остается сложной

© РИА Новости / Омар Шапиев | Перейти в медиабанкПодтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация остается сложной в Дагестане, есть неблагоприятный прогноз погоды на ближайшие дни, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Ситуация остается сложной. К сожалению, Владимир Владимирович, мы сегодня получаем неблагоприятный прогноз на предстоящие дни, готовимся к той ситуации, которая может сложиться в результате неблагоприятных погодных условий, в том числе по оказанию мер поддержки, необходимых для граждан", - сообщил Меликов на совещании по ситуации в Дагестане, которое проводит президент России Владимир Путин.
В воскресенье в Махачкале из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому на улице Айвазовского, в результате под его фундаментом образовалась пустота. Из соседних домов эвакуированы около 300 человек. В целом четыре объекта попали под угрозу обрушения. По данным мэра города Джамбулата Салавова, эти дома возвели вблизи русла реки на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, объекты не были приняты на баланс города.
