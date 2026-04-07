"МегаФон" модернизирует цифровую инфраструктуру кампусов МГУ - РИА Новости, 07.04.2026
13:26 07.04.2026
"МегаФон" модернизирует цифровую инфраструктуру кампусов МГУ

"МегаФон" обновит объекты цифровой связи на территории кампусов МГУ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "МегаФон" модернизирует цифровую инфраструктуру на территории кампусов МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщает компания.
Соответствующее соглашение подписали генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан и ректор вуза Виктор Садовничий.
Инженеры "МегаФона" обновят существующие объекты связи и установят дополнительное оборудование, чтобы расширить зону покрытия, увеличить скорость мобильного интернета и стабильность голосовой связи на территории кампусов МГУ.
Уже сейчас специалисты оператора и университета работают над проектом по оснащению конференц-зала Московского общества испытателей природы, одного из старейших естественнонаучных обществ России, современным мультимедийным оборудованием и конгресс-системой. Обновление позволит проводить конференции, лекции и заседания с использованием цифровых средств отображения информации и систем управления выступлениями, говорится в сообщении.
"За годы работы мы реализовали десятки крупных инфраструктурных проектов федерального уровня. Мы с особой ответственностью подходим к внедрению надежных технологий и гордимся, что вместе с ведущим вузом страны будем активно способствовать подготовке будущих специалистов", — цитируются в сообщении слова Помбухчана.
 
