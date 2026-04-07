"МегаФон" модернизирует цифровую инфраструктуру кампусов МГУ

Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ. Архивное фото

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "МегаФон" модернизирует цифровую инфраструктуру на территории кампусов МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщает компания.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан и ректор вуза Виктор Садовничий.

Инженеры "МегаФона" обновят существующие объекты связи и установят дополнительное оборудование, чтобы расширить зону покрытия, увеличить скорость мобильного интернета и стабильность голосовой связи на территории кампусов МГУ.

Уже сейчас специалисты оператора и университета работают над проектом по оснащению конференц-зала Московского общества испытателей природы, одного из старейших естественнонаучных обществ России, современным мультимедийным оборудованием и конгресс-системой. Обновление позволит проводить конференции, лекции и заседания с использованием цифровых средств отображения информации и систем управления выступлениями, говорится в сообщении.