Медведев: в Новороссийске обсуждалась защита Черноморского побережья

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что на совещании в Новороссийске с командованием ВМФ, ВКС и руководителями оборонных предприятий обсудил вопросы защиты Черноморского побережья.
"Совещание… по вопросам поставок вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, включая беспилотные летательные аппараты, а также защиты Черноморского побережья", - написал зампред Совбеза.