Названы самые популярные страны для отдыха россиян на майские праздники

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Турция, Узбекистан и Китай являются наиболее популярными среди россиян направлениями для отпуска на предстоящие майские праздники, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс".
"Самым популярным зарубежным направлением на майские праздники стала Турция - на нее приходится 16% всех зарубежных бронирований. Также активно бронируют билеты в Узбекистан (13%), Китай (11%) и Армению (6%)", - рассказали в компании.
Более того, в "Авиасейлс" рассказали агентству, что Китай стал самым быстрорастущим направлением на майские праздники.
"Среди самых растущих направлений на майские праздники лидирует Китай: доля бронирований по нему выросла на 151% год к году", - отметили там.