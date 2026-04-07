Эррол Маск посетил НИУ МГСУ

МОСКВА, 7 апр - Пресс-служба НИУ МГСУ. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) посетил предприниматель и инженер Эррол Маск. В ходе визита по открытой территории, прилегающей к объектам университета, гость ознакомился с экспериментальным жилым модулем, созданным с применением технологии строительной 3D-печати.

Объект площадью 22 квадратных метра создан партнером НИУ МГСУ, одной из ведущих компаний России по производству оборудования для 3D-печати. При строительстве использовался сертифицированный материал для аддитивного строительного производства, разработанный на базе Консорциума аддитивных технологий в строительстве. Модуль был размещен на территории университета в рамках проходившего в НИУ МГСУ симпозиума FCI-2025, а впоследствии использован для проведения натурных испытаний в реальных условиях эксплуатации.

За время испытаний модуль успешно выдержал сложные погодные условия, включая сильные морозы и аномальные снегопады, что подтвердило его высокие эксплуатационные характеристики. Данное исследование, проводимое специалистами НИИ СМиТ НИУ МГСУ, направлено на изучение применимости технологии в разных климатических зонах России и призвано снять барьеры для ее массового внедрения в строительной отрасли.

Эррол Маск высоко оценил представленный объект, отметив автоматизацию процесса возведения и рост производительности труда, которые обеспечивает технология строительной 3D-печати. Гость также подчеркнул значимость научно-инновационной деятельности НИУ МГСУ в развитии данного направления. Особый интерес у него вызвал потенциал применения технологии в труднодоступных районах с дефицитом трудовых кадров, а также для освоения Луны и других планет Солнечной системы.

Директор НИИ СМиТ Алексей Адамцевич прокомментировал визит известного предпринимателя:

"Эррол Маск известен широким кругом бизнес-интересов, поэтому его внимание к проектам НИУ МГСУ вполне понятно. Развитие технологий строительной 3D-печати в нашем университете является не только исследовательской разработкой, но и стратегическим проектом программы развития НИУ МГСУ в рамках госпрограммы "Приоритет-2030". Внимание Эррола Маска к проектам, реализуемым НИУ МГСУ совместно с партнерами в области строительной 3D-печати, отражает их потенциал".

Также Эррол Маск был ознакомлен с проектом кампуса мирового уровня на базе НИУ МГСУ как примера применения новых технологий в сфере отечественного строительства.

Эррол Маск - южноафриканский инженер, предприниматель, отец Илона Маска. Имеет опыт в области строительства, инжиниринга и развития технологических проектов, включая работы с альтернативными строительными материалами. Неоднократно посещал Россию, проявляет особый интерес к российским технологическим и инженерным разработкам.