World Athletics учредит отдельные чемпионаты мира по марафону

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила на своем официальном сайте о введении отдельного чемпионата мира по марафону, начиная с 2030 года.
Первый турнир планируется провести в Афинах, переговоры с Греческой федерацией легкой атлетики (SEGAS) уже стартовали. Чемпионат мира по марафону станет ежегодным событием, при этом соревнования у мужчин и женщин будут чередоваться по годам, чтобы периодичность была той же, как на текущих чемпионатах мира, приводящихся раз в два года.
"Мы с радостью изучаем возможность проведения отдельного чемпионата мира по марафону с Афинами - местом, где родилась эта культовая дисциплина. Немногие события в спорте могут сравниться по значимости и резонансу с марафоном, это одновременно и испытание высочайшего уровня, и праздник массового участия. Это возможность создать посвященный марафонскому бегу глобальный праздник в месте, которое чтит его наследие и одновременно формирует современный чемпионат, отражающий масштаб и дух мирового бегового сообщества", - сказал глава World Athletics Себастьян Коу.
Марафоны пройдут в рамках обычных чемпионатов мира по легкой атлетике 2027 и 2029 годов, после чего будут удалены из их программы. Чемпионат мира по шоссейному бегу по-прежнему будет проводиться как отдельное ежегодное мероприятие.