В России пресекли деятельность группы, подозреваемой в налоговых махинациях

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в налоговых махинациях в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России совместно с Управлением "К" ФСБ России пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации заведомо подложных документов", - написала она в своем канале на платформе Max.
Предварительно установлено, что в состав группы входили более 200 человек, они действовали на территории 25 субъектов России: Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская и Ярославская области, Москва и Санкт-Петербург.
"Злоумышленники занимались изготовлением и предоставлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Свою деятельность они вели через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов", - отметила Волк.
Она добавила, что за незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиенты - сотни коммерческих организаций, уклоняющихся от уплаты налогов.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.3 УК РФ (Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов).
"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности", - заключила официальный представитель МВД РФ.
В Москве задержали обнальщиков, заработавших 540 миллионов рублей
21 октября 2025, 14:46