В России пресекли деятельность группы, подозреваемой в налоговых махинациях

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в налоговых махинациях в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России совместно с Управлением "К" ФСБ России пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации заведомо подложных документов", - написала она в своем канале на платформе Max

"Злоумышленники занимались изготовлением и предоставлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Свою деятельность они вели через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов", - отметила Волк

Она добавила, что за незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение в размере 2-3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиенты - сотни коммерческих организаций, уклоняющихся от уплаты налогов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.3 УК РФ (Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов).