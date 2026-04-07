Мэр Махачкалы рассказал о повреждениях в городе из-за подтоплений - РИА Новости, 07.04.2026
17:15 07.04.2026 (обновлено: 17:40 07.04.2026)
Мэр Махачкалы рассказал о повреждениях в городе из-за подтоплений

Салавов: 18 частных домов были разрушены из-за паводков в Махачкале

© Администрация города Махачкалы
Подтопленная улица в Махачкале. Кадр видео
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В результате подтопления в Махачкале разрушены 18 частных домов, повреждены 27 частных и четыре многоквартирных дома, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
"В результате подтопления 27-29 марта и 4-5 апреля текущего года разрушены восемнадцать частных домов, в которых проживают 72 человека, повреждены 27 частных и четыре многоквартирных дома,.. в которых проживают более 400 человек", - сообщил Меликов на совещании по ситуации в Дагестане, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где воскресенье в произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
МахачкалаРеспублика ДагестанРоссияВладимир ПутинНаводнение в Дагестане
 
 
