Рейтинг@Mail.ru
Мэр Махачкалы рассказал о последствиях наводнения - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 07.04.2026
Мэр Махачкалы рассказал о последствиях наводнения

В Махачкале из-за паводка эвакуировали 429 человек

© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
Подтопленная улица в Махачкале
Подтопленная улица в Махачкале - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram
Подтопленная улица в Махачкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Свыше 3,7 тысячи домов оказались подтоплены в столице Дагестана Махачкале, 429 человек эвакуированы, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
"В столице республики оказались подтоплены 3755 жилых домов на 173 улицах. Зона бедствия затронула значительную часть городской инфраструктуры... Из зоны подтопления эвакуированы 429 человек, с том числе 135 детей. Расселены в пункты временного размещения 245 человек, из них 76 детей", - сообщил Салавов на совещании по ситуации в Дагестане, которое проводит президент России Владимир Путин.
17:23
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкалаРоссияВладимир ПутинНаводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала