Мэр Махачкалы рассказал о последствиях наводнения

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Свыше 3,7 тысячи домов оказались подтоплены в столице Дагестана Махачкале, 429 человек эвакуированы, сообщил глава города Джамбулат Салавов.
"В столице республики оказались подтоплены 3755 жилых домов на 173 улицах. Зона бедствия затронула значительную часть городской инфраструктуры... Из зоны подтопления эвакуированы 429 человек, с том числе 135 детей. Расселены в пункты временного размещения 245 человек, из них 76 детей", - сообщил Салавов на совещании по ситуации в Дагестане, которое проводит президент России Владимир Путин.