Мэр Махачкалы рассказал о последствиях наводнения

"В столице республики оказались подтоплены 3755 жилых домов на 173 улицах. Зона бедствия затронула значительную часть городской инфраструктуры... Из зоны подтопления эвакуированы 429 человек, с том числе 135 детей. Расселены в пункты временного размещения 245 человек, из них 76 детей", - сообщил Салавов на совещании по ситуации в Дагестане, которое проводит президент России Владимир Путин.