Магуайр продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
12:22 07.04.2026 (обновлено: 13:24 07.04.2026)
© Фото : Пресс-служба "МЮ"Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр
Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" объявил у себя на официальном сайте о подписании нового контракта с защитником Гарри Магуайром.
Новый контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущее соглашение Магуайра истекало в конце текущего сезона.
"Выступать за "Манчестер Юнайтед" - это величайшая честь. Это ответственность, которая каждый день наполняет гордостью меня и мою семью. Я рад продлить свой путь в этом невероятном клубе как минимум до восьми сезонов, продолжить играть перед нашими особенными болельщиками, чтобы вместе создать еще больше потрясающих моментов. Вы можете почувствовать амбиции и потенциал этой великолепной команды. Всем очевидна нацеленность всего клуба побороться за основные трофеи, и я уверен, что наши лучшие моменты еще впереди", - заявил защитник.
Магуайру 33 года. Он перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Лестера" в августе 2019 года, провел 266 матчей и выиграл в составе манкунианского клуба Кубок Англии и Кубок английской лиги.
ФутболСпортАнглияГарри МагуайрМанчестер ЮнайтедЛестер СитиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Кубок Англии
 
