Магуайр продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" объявил у себя на официальном сайте о подписании нового контракта с защитником Гарри Магуайром.

Новый контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущее соглашение Магуайра истекало в конце текущего сезона.