Симеоне выразил соболезнования в связи со смертью Луческу - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
23:05 07.04.2026 (обновлено: 23:57 07.04.2026)
Симеоне выразил соболезнования в связи со смертью Луческу

Симеоне заявил, что Луческу оберегал его во время карьеры в "Пизе"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико" аргентинец Диего Симеоне заявил, что румынский специалист Мирча Луческу оберегал его во время карьеры игрока в итальянской "Пизе".
Луческу скончался во вторник на 81-м году жизни. Ранее Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. В сезоне-1990/91 специалист работал главным тренером "Пизы", за которую выступал Симеоне. Позднее в сезоне-1998/99 аргентинец играл под руководством Луческу в итальянском "Интере".
"У меня прекрасные воспоминания, отдельное спасибо его семье. Я помню его в "Пизе", когда я только начинал свою карьеру. Он водил меня к себе домой на обед и оберегал меня, потому что я был еще ребенком. У меня остались прекрасные воспоминания о нем как о человеке и как о тренере, но цифры говорят сами за себя. Потом он работал со мной в "Интере", это было не самое лучшее время, но он всегда был очень открытым, скромным и очень сердечным человеком", - приводит слова Симеоне Sky Sport.
Луческу один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". В 1981-1986 годах Луческу также возглавлял сборную Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.
ФутболСпортМирча ЛуческуДиего СимеонеПизаИнтерАтлетико (Мадрид)Вокруг спорта
 
