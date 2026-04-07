Жительницу ЛНР задержали по подозрению в госизмене - РИА Новости, 07.04.2026
12:13 07.04.2026 (обновлено: 12:27 07.04.2026)
Жительницу ЛНР задержали по подозрению о передаче СБУ сведений о ВС России

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Марковского района ЛНР за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщили РИА Новости в республиканском УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, осуществившей передачу сведений военного характера вражеской спецслужбе", - сообщили в республиканском ведомстве.
Установлено, что 20-летняя жительница Марковского района была завербована сотрудником СБУ и по его заданию собирала и передавала сведения о местах дислокации российских военнослужащих на территории ЛНР.
"В отношении жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена". Ведется следствие", - уточнили в ведомстве.
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности Украины
 
 
