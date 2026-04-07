Кудашов стал главным тренером "Автомобилиста"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Алексей Кудашов назначен на пост главного тренера екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист", сообщается в Telegram-канале уральской команды.
Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на два года.
Ранее "Автомобилист" объявил об отставке Николая Заварухина с поста главного тренера клуба. Екатеринбургская команда завершила выступление в плей-офф КХЛ текущего сезона, проиграв в серии первого раунда уфимскому "Салавату Юлаеву" - 2-4. По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место на Востоке.
Последним местом работы Кудашова было московское "Динамо", которое он возглавлял с апреля 2021 года и покинул в ноябре 2025-го. В текущем розыгрыше плей-офф КХЛ столичный клуб под руководством Вячеслава Козлова в первом раунде проиграл минскому "Динамо" в серии со счетом 0-4 и завершил сезон.
С Кудашовым "бело-голубые" выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ - 190.
Ранее на протяжении тренерской карьеры Кудашов также работал в подмосковном "Атланте", ярославском "Локомотиве", петербургском СКА и сборной России.