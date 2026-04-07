Кудашов стал главным тренером "Автомобилиста"

Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на два года.

С Кудашовым "бело-голубые" выиграли регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24, а в сезоне-2024/25 коллектив впервые с 2013 года смог преодолеть две стадии плей-офф и выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Кроме того, Кудашову принадлежит рекорд клуба по количеству побед в КХЛ - 190.