Девушка на набережной в курортном городе Нячанг во Вьетнаме

Генконсул сообщил о росте числа краж у россиян на юге Вьетнама

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число краж у российских туристов на юге Вьетнама стремительно увеличивается, в основном они жалуются на воровство денег, телефонов и ценных вещей, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.

« "Основная категория происшествий с нашими гражданами - кражи, количество которых стремительно растет", - сказал дипломат.

По его словам, в консульство поступает значительное число сообщений о воровстве денег, телефонов, ценных вещей и документов, а также жалоб на бездействие местных правоохранительных органов.