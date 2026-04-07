Захарова рассказала, почему нельзя допускать милитаризации космоса

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нельзя допускать милитаризации космоса, потому что все то, что мы видим на Земле, может произойти и в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Просто представьте себе, что все то же самое, что мы наблюдаем с целого ряда открытых конфликтов, мы бы видели в космическом пространстве. Вот вам и ответ на этот вопрос, почему нужно делать все, чтобы не допускать милитаризации космоса. Не потому, что это теоретически плохо, не потому, что это теоретически опасно, а потому, что у нас на Земле хватает того, что стоит решить в первую очередь", - сказала Захарова журналистам на полях марафона "Космос со Знанием", отвечая на вопрос об опасности милитаризации космоса.

Дипломат подчеркнула, что количество оружия, имеющееся у разных стран на Земле, дало возможность отдельным государствам считать себя вправе использовать его для того, чтобы "уничтожать как можно большее количество людей", чувствуя при этом "свою абсолютную безнаказанность".