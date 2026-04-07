Захарова рассказала, почему нельзя допускать милитаризации космоса

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Нельзя допускать милитаризации космоса, потому что все то, что мы видим на Земле, может произойти и в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Просто представьте себе, что все то же самое, что мы наблюдаем с целого ряда открытых конфликтов, мы бы видели в космическом пространстве. Вот вам и ответ на этот вопрос, почему нужно делать все, чтобы не допускать милитаризации космоса. Не потому, что это теоретически плохо, не потому, что это теоретически опасно, а потому, что у нас на Земле хватает того, что стоит решить в первую очередь", - сказала Захарова журналистам на полях марафона "Космос со Знанием", отвечая на вопрос об опасности милитаризации космоса.
Дипломат подчеркнула, что количество оружия, имеющееся у разных стран на Земле, дало возможность отдельным государствам считать себя вправе использовать его для того, чтобы "уничтожать как можно большее количество людей", чувствуя при этом "свою абсолютную безнаказанность".
"Землю уже милитаризировали, как результат... всем нравится? А представляете все то же самое в космосе. Вот вам и ответ на этот вопрос, готовы ли мы к этому или нет", - отметила Захарова.