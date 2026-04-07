Коррупционный клубок в Курской области разматывается, заявил Хинштейн

КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Коррупционный "клубок" строительства фортификационных сооружений в Курской области продолжает разматываться, написал глава региона Александр Хинштейн в канале на платформе Мах.
Во вторник Ленинский районный суд Курска признал бывшего заместителя губернатора региона Алексея Дедова виновным в получении взяток, приговорив его к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 450 миллионов рублей. Посредника в передаче взятки Дмитрия Шубина приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в 380 миллионов рублей.
"Как уже говорил, коррупционный "клубок" строительства фортификационных сооружений продолжает разматываться, наглядно подтверждая пословицу: сколь веревочке ни виться..." - написал Хинштейн.
Он добавил, что приговор Дедову – не последняя точка "в этой позорной истории коррупции и беззакония, ещё недавно царящей на курской земле".
По данным следствия, Дедов и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений. В понедельник Смирнова признали виновным и приговорили к 14 годам лишения свободы со штрафом в размере 400 миллионов рублей.