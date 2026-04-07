Королев: Благоустройство в Верхневолжье ведется с учетом запросов жителей

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Благоустройство общественных пространств в Тверской области должно вестись с учетом интересов жителей каждой территории, заявил врио губернатора Виталий Королев на заседании регионального правительства, посвященном задачам создания комфортной городской среды.

"Наша главная задача – вести благоустройство общественных пространств с учетом интересов каждой территории и ее населения. Только когда каждый наш житель в каждом муниципалитете будет видеть реальные изменения к лучшему – мы сможем считать, что поставленные нами задачи выполняются. Работа по формированию инфраструктуры для жизни – это системное благоустройство городов и поселков. От постоянной комплексной уборки и озеленения территорий до создания современных объектов", - привели слова Королева в пресс-службе облправительства.

Общественные и дворовые территории обновляются в регионе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". "Важно сохранить позитивную динамику, провести работы и сдать все объекты в запланированные сроки", - подчеркнул глава региона. Соответствующие поручения даны главам муниципалитетов.

Как отметили в пресс-службе, в этом году в Верхневолжье планируется преобразить 163 территории. В Твери продолжится ремонт одного из самых любимых мест отдыха – улицы Трехсвятской, а также благоустройство сквера по улице Артюхиной, Мигаловской набережной, сквера на проспекте Корыткова.

В Конаково установят спортивный комплекс на улице Первомайская, приступят ко второму этапу благоустройства улицы Гагарина. В Старице новый облик обретет территория у обелиска воинам-землякам и на улице Вершинская Гора.

В Ржеве продолжат работы в городском саду, на Пушкинской набережной. В Торжке уютнее и комфортнее станет парк по улице Красноармейская, будет выполнен 6-й этап устройства тротуаров на Ленинградском шоссе.

В 2026 году также продолжится реализация проектов Программы поддержки местных инициатив, благоустройство мест массового отдыха.

Завершатся два проекта – победителя IX всероссийского конкурса: обустройство Ванчаковой линии в Вышнем Волочке и части поймы реки Холынки в Ржеве. Стартуют еще два проекта – по обновлению площади у торговых рядов в Кашине и Театральной площади в Кимрах.

Жители Верхневолжья активно вносят личный вклад в преображение городской среды. В 2025 году во всероссийском онлайн-голосовании за проекты благоустройства приняли участие более 88 тысяч человек. В этом году онлайн-голосование стартует в апреле. Выбрать территории, которые будут обновлены в следующем году, могут все желающие в возрасте от 14 лет.