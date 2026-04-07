15:02 07.04.2026 (обновлено: 15:06 07.04.2026)
Краснодарского вице-губернатора обвинили в мошенничестве

Замглавы администрации края Андрей Коробка. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка обвиняется по статье "Мошенничество", сообщает пресс-служба судов края.
"Ленинским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Коробки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.
Во вторник Ленинский районный суд Краснодара также рассматривает исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки – помимо вице-губернатора ответчиками стали 20 физических и 3 юридических лица.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, кадастровая стоимость активов, упомянутых в иске, превышает 10 миллиардов рублей, рыночная – больше в разы.
