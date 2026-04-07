Суд арестовал вице-губернатора Кубани Коробку
14:55 07.04.2026 (обновлено: 15:40 07.04.2026)
Суд арестовал вице-губернатора Кубани Коробку

Суд арестовал вице-губернатора Кубани Коробку на два месяца

КРАСНОДАР, 7 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 2 месяца вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Суд избрал меру пресечения в отношении заместителя губернатора Краснодарского края. Следствие в своем ходатайстве указало, что в отношении Коробки не может быть избрана иная мера пресечения, кроме заключения под стражу… Суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Андрея Коробки меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 6 июня 2026", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
ПроисшествияКраснодарский крайАндрей Коробка
 
 
