Более 620 социальных контрактов заключили в Смоленской области

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В прошлом голу в Смоленской области заключили более 620 социальных контрактов, это на 18% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Василий Анохин.

Он подчеркнул, что социальный контракт стал важным инструментом поддержки жителей Смоленской области.

"В 2025 году было заключено более 620 таких контрактов, это на 18% больше, чем годом ранее. Свыше 380 из них – на ведение предпринимательской деятельности и почти 50 на ведение личного подсобного хозяйства. Особые условия для заключения социального контракта действуют для участников специальной военной операции", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах.

Он отметил, что в регионе системно работают над тем, чтобы обеспечить социальную реабилитацию и трудоустройство бойцов, возвращающихся к мирной жизни. В этом активно помогают региональный фонд "Защитники Отечества" и комитет семей воинов Отечества. Также в регионе реализуют образовательную программу "Герои СВОего времени. Смоленск", чтобы подготовить управленцев из числа участников СВО.

"Важно отметить, что с 2026 года ветеранам СВО при оформлении социального контракта не потребуется оценка уровня среднедушевого дохода семьи. Это решение принято по поручению президента России Владимира Владимировича Путина после Прямой линии в декабре 2025 года", - добавил Анохин.