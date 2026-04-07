Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
23:03 07.04.2026
Более 620 социальных контрактов заключили в Смоленской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В прошлом голу в Смоленской области заключили более 620 социальных контрактов, это на 18% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он подчеркнул, что социальный контракт стал важным инструментом поддержки жителей Смоленской области.
"В 2025 году было заключено более 620 таких контрактов, это на 18% больше, чем годом ранее. Свыше 380 из них – на ведение предпринимательской деятельности и почти 50 на ведение личного подсобного хозяйства. Особые условия для заключения социального контракта действуют для участников специальной военной операции", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах.
Он отметил, что в регионе системно работают над тем, чтобы обеспечить социальную реабилитацию и трудоустройство бойцов, возвращающихся к мирной жизни. В этом активно помогают региональный фонд "Защитники Отечества" и комитет семей воинов Отечества. Также в регионе реализуют образовательную программу "Герои СВОего времени. Смоленск", чтобы подготовить управленцев из числа участников СВО.
"Важно отметить, что с 2026 года ветеранам СВО при оформлении социального контракта не потребуется оценка уровня среднедушевого дохода семьи. Это решение принято по поручению президента России Владимира Владимировича Путина после Прямой линии в декабре 2025 года", - добавил Анохин.
Участники СВО, желающие открыть или развить собственное дело в рамках социального контракта, могут получить единовременную выплату. Ее сумма может быть различной в зависимости от проекта и составить до 350 тысяч рублей.
Смоленская областьПоддержка бизнесаВасилий АнохинСмоленская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала