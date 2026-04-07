Консультации по земельно-имущественным торгам ввели на сайте мэра Москвы

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На сайте мэра Москвы появилась возможность для получения онлайн-консультаций по вопросам земельно-имущественных торгов, запись доступна физическим и юридическим лицам круглосуточно, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике (ДКП) столицы Кирилл Пуртов.

О нововведении рассказали в ходе панельной дискуссии "Приобретение имущества на торгах — доступный и открытый процесс" на форуме "Дни московской конкуренции".

"Возможность получения бесплатных онлайн-консультаций по вопросам участия в городских аукционах на портале mos.ru обеспечивает оперативный доступ к информации обо всех этапах процесса как начинающим, так и опытным инвесторам. Ими могут воспользоваться все желающие, а форма для записи открыта круглосуточно. Теперь потенциальные участники торгов могут записаться к экспертам без необходимости покидать дом или офис. Услуга предоставляется специалистами информационного киоска „Ваш инвестиционный консультант“ ГБУ „Мосзакупки“, а сам сервис реализован по инициативе департамента города Москвы по конкурентной политике", — отметил Пуртов, его слова привели в пресс-службе ДКП.

Чтобы воспользоваться сервисом, требуется стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru. Для записи необходимо выбрать в каталоге услуг на mos.ru раздел "Документы", найти подраздел "Личные документы" и нажать на "Запись на консультацию и личный прием в онлайн формате". Далее в сервисе необходимо выбрать "Запись на онлайн-консультацию к специалисту центра госуслуг или ведомства", перейти в "Земля и недвижимость", а затем — в подраздел "Торги Москвы".

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, развитие формата онлайн-консультаций — одно из приоритетных направлений совершенствования цифровой экосистемы Москвы. Благодаря этому сервису консультацию специалиста, необходимую для решения возникших вопросов, жители могут получить в удобное время и с любого электронного устройства. Сегодня на сайте мэра доступна запись на видеоконсультации по более чем 200 темам, в том числе по жилищным вопросам, социальной поддержке, оформлению различных документов.

Для участия в городских аукционах необходимо наличие регистрации на электронной площадке "Росэлторг" и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Форум "Дни московской конкуренции" проводится с 2019 года и служит площадкой для коммуникации между участниками закупочных процессов, обмена лучшими практиками и их адаптации под реальные задачи города, а также для поиска потенциальных бизнес-партнеров и инвестиций. Мероприятия программы позволяют взглянуть на развитие конкуренции с разных точек зрения, обсудить перспективы и возможности оптимизации контрактной системы, полноценно провести открытый диалог с заказчиками, поставщиками, представителями органов власти и главных распорядителей бюджетных средств. Организатором выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.