Врач рассказал, почему в этом году клещей будет особенно много

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ожидается, что в весенне-летнем сезоне клещей будет особенно много из-за обильных снегопадов зимой, защитивших популяцию от вымерзания, заявил директор филиалов сети лабораторий KDL "Медскан" в Ярославле, врач Дмитрий Черняев.
"Ожидается, что в этом сезоне клещей будет особенно много: обильные снегопады защитили популяцию от вымерзания, а значит, их активность весной и летом будет высокой. Клещи встречаются на всей территории страны, а опасность заразиться от укуса есть повсеместно, в том числе в средней полосе РФ", - сказал Черняев в беседе с NEWS.ru.