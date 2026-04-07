В США заявили о планах импичмента главе Пентагона, пишет Axios
07:06 07.04.2026
В США заявили о планах импичмента главе Пентагона, пишет Axios

Axios: в Конгрессе США заявили о планах импичмента главы Пентагона Пита Хегсета

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Белом доме
Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Представитель демократической партии США Яссамин Ансари заявила, что намерена подвергнуть главу Пентагона Пита Хегсета процедуре импичмента на следующей неделе в связи с методами, используемыми при руководстве проведением операции в Иране, сообщает портал Axios.
Ранее сенаторы-демократы обращали внимание на откровенно пренебрежительное отношение министра войны Пита Хегсета к применению силы.
«
"Член палаты представителей от демократической партии в понедельник объявила, что она предоставит статьи для импичмента против министра обороты Пита Хегсета из-за его способа проведения операции в Иране", - пишет портал, ссылаясь на слова депутата.
Ансари обвинила шефа Пентагона в создании угрозы жизни и здоровью американских военнослужащих и совершении военных преступлений и заявила о том, что собирается начать процедуру импичмента на следующей неделе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
