Целями ударов США по острову Харк были военные объекты, заявил Вэнс - РИА Новости, 07.04.2026
18:32 07.04.2026
Целями ударов США по острову Харк были военные объекты, заявил Вэнс

© AP Photo / Denes Erdos — Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште
БУДАПЕШТ, 7 апр – РИА Новости. Целями американских ударов по иранскому острову Харк были военные объекты, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Исходя из переговоров с Питом (министром войны Питом Хегсетом – ред.) и генералом Кейном (главой Объединенного комитета начальников штабов США Дэном Кейном – ред.), я понимаю, что мы наносили удары по некоторым военным целям на острове Харк", - сказал Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Вэнс подчеркнул, что в данном случае речь не идет о какой-либо смене стратегии. По его словам, крайний срок для заключения Ираном мирной сделки остается прежним.
Американский лидер Дональд Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
