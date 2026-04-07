Удары по острову Харк не включали участие сухопутных войск США, пишут СМИ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиаудары США по иранскому острову Харк - главному узлу нефтяного экспорта Ирана - не предусматривали участие американских военных на суше, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.
"Эта миссия включала авиаудары США по северной части острова, но не предусматривала участие каких-либо американских военных на суше", - говорится в сообщении канала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.