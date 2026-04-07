Удары по острову Харк не включали участие сухопутных войск США, пишут СМИ
16:10 07.04.2026
Удары по острову Харк не включали участие сухопутных войск США, пишут СМИ

07.04.2026
Остров Харк. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиаудары США по иранскому острову Харк - главному узлу нефтяного экспорта Ирана - не предусматривали участие американских военных на суше, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.
Во вторник агентство Mehr передало, что США и Израиль атаковали Харк. NBC со ссылкой на американского чиновника утверждает, что удары Соединенных Штатов по иранскому острову не наносились по нефтяной инфраструктуре.
"Эта миссия включала авиаудары США по северной части острова, но не предусматривала участие каких-либо американских военных на суше", - говорится в сообщении канала.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
