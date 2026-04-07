11:13 07.04.2026 (обновлено: 11:14 07.04.2026)
"Красные линии пройдены". Дерзкий шаг Киева вызвал ярость в Казахстане

Байдильдинов: Киев перешел красные линии атакой на КТК

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина перешла красные линии атакой на объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), заявил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.
"Атака ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума показывает: красные линии пройдены и присутствие там международных компаний никого не останавливает", — сказал он в интервью RT.
По его словам, ущерб от ударов превысил два миллиарда долларов. Также экс-советник подчеркнул, что Казахстан многократно заявлял о своем нейтралитете в контексте конфликта на Украине, однако для Киева "это не является стоп-словом".
Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник киевский режим атаковал ударными БПЛА объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске, стремясь дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Киева на объекты КТК терроризмом чистой воды.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана: на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Среди крупнейших акционеров — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры американских Chevron и ExxonMobil, "Лукойла", СП "Роснефти" и Shell.
