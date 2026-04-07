"Красные линии пройдены". Дерзкий шаг Киева вызвал ярость в Казахстане

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украина перешла красные линии атакой на объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), заявил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.
Накануне Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник киевский режим атаковал ударными БПЛА объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске, стремясь дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку Киева на объекты КТК терроризмом чистой воды.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год — крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана: на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Среди крупнейших акционеров — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры американских Chevron и ExxonMobil, "Лукойла", СП "Роснефти" и Shell.