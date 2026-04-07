"Даже Месси и Обляков ошибаются": Карпин сделал признание о работе тренером

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что роль тренера дается ему в футболе сложнее всего.
Во вторник Карпин проводит онлайн-встречу со школьниками в рамках мероприятия Российского футбольного союза (РФС) через платформу "Моя школа" при поддержке образовательной платформы "Сферум".
"Какая роль в футболе давалась сложнее всего? Наверное, роль тренера. Когда ты футболист, ты отвечаешь только за себя. У тренера в тысячу раз сложнее, потому что отвечаешь за всех. Предусмотреть всё - а в футбол играют люди, а им свойственно ошибаться. Даже Месси может ошибиться и не забить пенальти. Или как Обляков, который не забил пенальти Мали. Функционером быть намного проще. Спокойная обстановка, нет давления, есть время подумать", - сказал Карпин.