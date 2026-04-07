01:50 07.04.2026
"Мы, кстати, не выигрываем": Такер Карлсон резко высказался об Иране

Такер Карлсон: США намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране

© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране, и это совершенно неприемлемо, заявил американский журналист Такер Карлсон.
"Мы намеренно бомбили гражданскую инфраструктуру в Иране. Это совершенно неприемлемо", - сказал он на видео, опубликованном на его страничке в Х.

Карлсон также выразил мнение, что удары США по гражданской инфраструктуре в Иране, как обещал американский президент Дональд Трамп, будут представлять военное преступление. Сами Штаты, по словам журналиста, не побеждают в конфликте с Ираном.
"И наш президент - даже не прошло и полутора месяцев с начала конфликта, который мы, кстати, не выигрываем, потому что Ормузский пролив не открыт... говорит, что мы собираемся использовать наши вооруженные силы, чтобы убивать гражданских этой страны, которые не выбирали этого и не имеют к этому никакого отношения", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАТегеран (город)Такер КарлсонДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
