В аэропорту Калининграда задерживаются более 20 рейсов

КАЛИНИНГРАД, 7 апр – РИА Новости. Более 20 самолетов задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво".
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на маршрутах воздушного движения в Калининград и обратно во вторник в 4.34 мск. Ограничения сняты в 7.46 мск.
По данным онлайн-табло калининградского аэропорта, 7 апреля на 8.00 (9.00мск) на вылет задерживаются 11 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, на прилет - десять рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Перми.
